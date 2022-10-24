Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen A.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.