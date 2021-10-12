Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.
Ankara
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iN6H9bj35l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2021
Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.