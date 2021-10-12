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Gündem

Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.

Barış Gündoğan   | 12.10.2021
Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu terörist yakalandı

Ankara

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.

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