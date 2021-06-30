Euro
10.29
Dolar
8.67
BIST 100
1,365.86
Altın
1,758.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milas’ta orman yangını çıktı
logo
Gündem

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 30.06.2021
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve 'Delta' varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi
Dünya genelinde 3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rusya'da son 24 saate Kovid-19'dan 669 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı

İstinaf, Gurbanoğlu'nun 'FETÖ'ye yardım' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını uygun buldu

FETÖ'den aldığı sorularla beş sınav, iki mülakat kazandığını itiraf etti

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iade süreçlerindeki iddialara ilişkin açıklama