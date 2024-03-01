Dolar
31.34
Euro
33.91
Altın
2,054.47
ETH/USDT
3,427.80
BTC/USDT
62,141.00
BIST 100
9,137.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
logo
Gündem

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Alper Şaşmaz  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu önemli bir marka ve fikir platformu haline geldi
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi

İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonunda 21 gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet