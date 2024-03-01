Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.