Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
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Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/0y9hT0HVnc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2021