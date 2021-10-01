Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,755.30
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,398.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
logo
Gündem

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri DEAŞ'lı, 3'ü PKK/KCK'lı 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 01.10.2021
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı
Kovid-19 salgını yaşlılarda depresyon sıklığını üç kat artırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Benzer haberler

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı arttı

PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı arttı
Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi ile Pençe-Yıldırım bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı

MSB, Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı