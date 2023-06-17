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Yunanistan ve Suriye sınırında 14'ü terör örgütü mensubu 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14'ü terör örgütü üyesi 32 kişinin yakalandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Yunanistan ve Suriye sınırında 14'ü terör örgütü mensubu 32 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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