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Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 10.09.2022
Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheli Ünal G'nin 2021 yılında kaçak yollarla gittiği Yunanistan'daki kamplarda terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğunu ve daha sonra Irak'ta PKK/KCK'ya katılım sağlayarak eğitim aldığını belirledi.

Şüphelinin temmuz ayında pasaportuyla Şırnak'tan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kente geldiğini saptayan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla PKK/KCK'lı teröristi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ünal G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Irak'ın Asos Pencewin bölgesinde faaliyet yürüten zanlının burada "Hebun", Yunanistan'daki kamplarda ise "Senar" kod adlarını kullandığı öğrenildi.

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