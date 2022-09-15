Dolar
18.26
Euro
18.26
Altın
1,667.47
ETH/USDT
1,476.30
BTC/USDT
19,652.00
BIST 100
3,361.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 düzensiz göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen   | 15.09.2022
Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı

Muğla

Olayda 2 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden Muhammed Berjas, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı mülakatta, Lübnan'dan 3 gün önce İtalya'ya gitmek için yola çıktıklarını, Yunanistan’a varırken geminin yakıtının bittiğini ve motorunun durduğunu söyledi.

Yunan sahil güvenliğini aradıklarını ve gelen ekiplerin kendilerini ilk olarak gemiye aldığını belirten Berjas, "Bize hakaretler edip darbettiler. Kıymetli eşyalarımızı paramızı telefonlarımızı aldılar. Su bile vermediler. Yaklaşık 5 saat denizde turladık. Daha sora bizi gruplar halinde can sallarına bindirip ittiler." dedi.

Kendilerinin dördüncü can salında olduğunu ve bindikleri can salının tam şişmediği için hava aldığını ifade eden Berjas, Yunan gemisinin hızlı hareketi sonucu oluşan dalgayla diğer sallardan ayrılarak denize devrildiklerini anlattı.

"Dalga yaparak bizi devirdiler"

Suyun içinde hayatlarını kurtarmak için mücadelelerinin başladığını ifade eden Berjas, "Bizim can salındaki eşim, baldızım, yeğenim ve iki çocuğum olmak üzere ailemden 5 kişiyi kaybettim. Vefat ettiler. Amcamın oğlu ve çocuğu da hala bulunmadı. Eşim ve çocuklarım geceden sabaha kadar bana tutunarak bekledi. Ondan sonra dayanamadılar, çok su yuttular ve boğuldular. Etrafımda birkaç kişinin de öldüğünü gördüm. Yunanistan'dan şikayetçiyim ve dava açacağım. Onlar bilerek tam şişmeyen can salıyla denize bıraktılar. Dalga yaparak bizi devirdiler." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 13 Eylül'de, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul'da sivrisinek kaynaklı alerjik reaksiyonla hastaneye başvurularda artış

Benzer haberler

Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı

Kaunos Antik Kenti'nin 5 bin kişilik tiyatrosu eski ihtişamına kavuşuyor

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi

Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet