Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2023
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK… pic.twitter.com/Cep1AFh7v5