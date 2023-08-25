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Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İncelemede yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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