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Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist operasyonla yakalandı.

Barış Gündoğan   | 22.10.2022
Yüksekova'da zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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