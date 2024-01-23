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Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yolları açma çalışmaları sürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam etti.

Ulaş Güven  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yolları açma çalışmaları sürdü

Hakkari

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösterdi.

Dağlıca bölgesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerledi.

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümünü açan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışması yaptı.

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