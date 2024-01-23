Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yolları açma çalışmaları sürdü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde yol açma çalışmaları devam etti.
Hakkari
İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından kapalı yolları açmak için çaba gösterdi.
Dağlıca bölgesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerledi.
Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun büyük bölümünü açan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.