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Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
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Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

Çiğdem Münibe Alyanak, Mustafa Hatipoğlu   | 04.04.2022
Yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

İstanbul

Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

Balık adam ekibi, Mısır'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen geminin ne kadar ve ne şekilde karaya oturduğunun tespiti için su altında inceleme başlattı.

Ekibin çalışması devam ediyor.

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