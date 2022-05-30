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YTB'den yurt dışındaki Türkler için Türkçe yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Diasporası içerisinde yazın alanındaki yetenekleri keşfetmek amacıyla "YTB Türkçe Ödülleri"nin dördüncüsünü düzenleyecek.

Mustafa Deveci   | 30.05.2022
YTB'den yurt dışındaki Türkler için Türkçe yarışması

Ankara

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada, öykü, şiir, ilk kitap alanlarına ek olarak diaspora çocuk edebiyatı türüne de yer veriliecek.

Toplamda beş kategoride düzenlenecek yarışmada her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi, özgünlük, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk ile üslup olacak.

Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.

Yarışma, yurt dışında yaşayan vatandaşların anadilleri olan Türkçe konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırmalarını, Türk Diasporası'na özgü edebiyat alanında yeni açılımlar ortaya konulmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler 30 Haziran 2022'e kadar "obys.ytb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Yarışmanın kazananları 01 Eylül 2022'de ilan edilecek.

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