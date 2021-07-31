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YTB'den burs verdiği uluslararası öğrenciler adına, yanan bölgeler için 5 bin fidan bağışı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’nin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgelere, bu yıl burs verdiği uluslararası öğrenciler adına 5 bin fidan bağışlayacak.

Muhammet Tarhan   | 31.07.2021
YTB'den burs verdiği uluslararası öğrenciler adına, yanan bölgeler için 5 bin fidan bağışı

Ankara

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık,Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı.

Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle ormanlara sahip çıkan YTB, yangından etkilenen bölgelere 2021'de burs verdiği öğrencileri adına 5 bin fidan bağışında bulunacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları ailesi olarak ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizle yeşil vatanımıza, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz!" ifadesini kullandı.

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