YTB Başkanı Turus, gençlerin birçok alanda öncü olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, "Diaspora Gençlik Buluşması" ile gençlerin kültür, sanat, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda öncü olmaları için çalıştıklarını belirtti.

Turus, YTB tarafından düzenlenen "Diaspora Gençlik Buluşması"na ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

YTB olarak ilk kez diasporadaki genç sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecekleri bir program yaptıklarını belirten Turus, 3 gün boyunca bu temsilcilerle programlar yapacaklarını söyledi.

Turus, asıl gayenin yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Türk vatandaşı arasında gençlerin Türkiye'ye aidiyetini geliştirebilecek projeler gerçekleştirmek olduğuna işaret ederek, bu bağlamda yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ve gençlik hareketleriyle istişare ederek ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki gençlik hareketi liderlerini bir araya getireceklerini kaydeden Turus, bugün kurum ziyaretleri yapacaklarını ve bunun temel amacının tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti.

Abdulhadi Turus, programda yer alan gençlerin Avrupa'daki çok güçlü sivil toplum kuruluşlarının gençlik hareketi başkanları olduğuna dikkati çekerek gençlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmesinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile de bir araya gelmesinin planlandığını aktardı.

Sonrasında İstanbul'da özellikle Türkiye Gençlik STK’ları Platformunun ev sahipliğinde bu platformun Türkiye'deki gençlik hareketi ile yurt dışındaki gençlik hareketi temsilcilerinin bir araya getirileceğini anlatan Turus, ortak projelerinin nasıl yapılabileceğine odaklanacaklarını söyledi.

"Gençlerin öncü olması için çalışıyoruz"

Turus, Türkiye ve dünyada sivil toplum, sivil bakış açısının önceliği gibi konular üzerinde durulacağını aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya artık gençliği farklı bir boyuta götürmeye çalışan, maalesef gençliğin bağımlılıklarla mücadele ettiği bir dönemde, biz gençlerimizin lider olarak birçok kültürde, sanatta, siyasette, ekonomide öncü olmaları için çalışıyoruz. Biz bir diaspora kurumu olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gelecek nesillerini imar edecek gençlerle bir araya geliyoruz, onlarla birlikte yapacağımız projeleri istişare edeceğiz."

Farklı eğitim programlarının modüllerini birlikte oluşturacaklarını belirten Turus, YTB'nin genç bir kurum olduğunu, genç kurumların ve gençliğin en önemli özelliğinin "dikte eden değil, istişare eden bir altyapıya sahip olmaları" olduğunu dile getirdi.

Abdulhadi Turus, gençlerle istişare edip, onların fikirlerini alarak projeler yapmak istediklerine işaret ederek, 3 gün boyunca yurt dışındaki çatı sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları başkanlarıyla istişare edeceklerini, eğitim programları yapacaklarını ve birlikte gelecekte neler yapabileceklerinin takvimini oluşturacaklarını söyledi.

Bu sürede Türkiye'nin tecrübelerini de onlara aktaracaklarını belirten YTB Başkanı Turus, temsilcilerin bulundukları ülkelerdeki tecrübelerini de ele alacaklarını belirtti.

Turus, Avrupa'da ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülke ile Türkiye arasında köprü olmalarını sağlayacak altyapıya destek vereceklerini vurguladı.

YTB'nin bunun için altyapı oluşturacağına ve onların gençler olarak bunu ileriye taşıyacağına işaret eden Turus, "Biz de hep birlikte inşallah hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem ülkemizdeki gençliğin gençlik politikalarına katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Diaspora Gençlik Buluşması

Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcilerini bir araya getiren "Diaspora Gençlik Buluşması" bugün Ankara'da başladı.

İlk olarak YTB Başkanı Turus'un genç sivil toplum temsilcilerine hitabıyla başlayan program kapsamında, diaspora vizyonu, sivil toplum işbirlikleri ve yeni nesle sunulan imkanlar detaylıca ele alınacak.

Gençlerin eğitimden sosyal girişimcilik, kültür, akademi, teknoloji ve hak savunuculuğu gibi geniş bir yelpazede daha etkin kılınması hedeflenen buluşma kapsamında, gençlerin bulundukları ülkelerde toplumsal etkilerini artıracak özgün projelerine YTB tarafından sunulacak kurumsal, teknik ve mali destek mekanizmaları üzerinde durulacak.

Programın Ankara etabında heyet, Türkiye'deki köklü kurumları ziyaret ederek devlet tecrübesini yerinde gözlemleme ve kurumsal işleyiş hakkında bilgi alma imkanı bulacak.

Ankara temaslarının ardından İstanbul'a geçecek olan gençler, Enstitü Sosyal ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) işbirliğinde düzenlenecek çeşitli programlara katılacak. Bu etapta sivil toplumun dinamizmi ile buluşacak olan temsilciler, çeşitli eğitimlere katılarak, tecrübe paylaşımı faaliyetlerinde bulunacak.