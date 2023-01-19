YTB Başkanı Eren: Türkiye farklı kıtalarda yüreği Türkiye'yle atan bir insan kaynağına sahip
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde ve farklı kıtalarda, yüreği Türkiye'yle atan bir insan kaynağına sahiptir." dedi.
İstanbul
Türkiye'de farklı düzey ve alanlarda eğitim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyerlerine devam eden "Türkiye Mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Forumu'nda bir araya geldi.
Forumun açılışında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, bir ülkenin güç tanımını yaparken, dış politikasında gücünü tarif ederken, bu gücü açıklayan o denklem içinde "askeri, istihbari güç" gibi bileşenler olduğunu söyledi.
Bir ülkenin güç denklemindeki en büyük bileşenlerden birinin de insan kaynağı olduğunu aktaran Eren, bu insan kaynağının sadece kendi vatandaşlarından ibaret olmadığını, sınırları aşan bir gönül coğrafyasına da hitap edebildiğini dile getirdi.
Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla tarihi ve kültürel geçmişi itibarıyla ve bugün sahip olduğu uluslararası siyasetteki misyon itibarıyla, başta gönül coğrafyası olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde ve farklı kıtalarda, yüreği Türkiye'yle atan bir insan kaynağına sahiptir. Tabii bu büyük insan kaynağı, bu büyük gönül coğrafyası içinde en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi şüphesiz Türkiye'de eğitimini almış siz kıymetli Türkiye mezunlarımız."
"Türkiye mezunlarının verilerini muhafaza etmek için portal oluşturuldu"
Foruma 60 ülkeden 200 mezunun katıldığını kaydeden Eren, 2 gün sürecek forumda 7 oturumda paneller düzenleneceğini aktardı.
Eren, 2017 yılında başlattıkları Türkiye Mezunları çalışması kapsamında 61 ülkede 122 Türkiye Mezunu buluşması yaptıklarını, Türkiye Mezunu Derneği sayısını 34'e çıkardıklarını, 20 ülkede de Türkiye Mezunları Platformu bulunduğunu söyledi.
En önem verdikleri konulardan birinin Türkiye mezunlarının Türkiye ile ilişkilerini koparmamaları olduğunu vurgulayan Eren, "Gönül bağımız çok önemli ama bir de bizim somut olarak teknik işbirliğine ihtiyacımız var. En önemli şey veriler. Türkiye'den mezun olmuş mezunlarımızın verilerini anlamlı bir şekilde bir yazılım tabanında, bir veri tabanında muhafaza etmek için Türkiye mezunları portalını oluşturduk." diye konuştu.
"Türkiye mezunları ile gurur duyuyoruz"
Eren, 2022'de 171 ülkeden 170 bin başvuru aldıklarını, 2023 başvurularının başladığını ve devam ettiğini aktardı.
Her yıl 4 bin civarında uluslararası öğrenciyi Türkiye bursları kapsamında Türkiye'ye getirdiklerini kaydeden Eren, şu an itibarıyla 15 binden fazla lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrencinin Türkiye'de üniversitelerde eğitim aldığını belirtti.
Forumda çok kıymetli mezunlar bulunduğunu anlatan Eren, hayatının en güzel yıllarını Türkiye'de geçirmiş, Türkiye'nin uluslararası siyasette yürüttüğü politikaya gönülden inanarak bunu kendi ülkesinde savunan mezunlar olduğunu aktardı.
Eren, "Bizler Türkiye mezunları ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Türkiye'ye geldiniz, iyi ki Türkiye'de üniversite eğitimi aldınız ve bizler Türk insanı olarak iyi ki sizi tanıdık. Sizleri tanımış olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"İki kardeş ülkenin ilişkilerini geliştirmekten gurur duyuyorum"
Forumda konuşan Güney Kore Hanyang Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hee Soo Lee de doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladığını, 2 yıl Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaptığını, daha sonra memleketine dönerek Güney Kore'de profesör olduğunu anlattı.
40 yıl sonra eğitim aldığı İstanbul'u tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hee Soo Lee, "40 yıldır bir profesör olarak Türk kültürünü, tarihini öğrencilerime öğretmekten, Kore-Türkiye Dostluk Derneği'nin genel sekreteri olarak iki kardeş ülkenin ilişkilerini geliştirmekten son derece gurur duyuyorum." dedi.
Türkiye'nin Güney Kore'nin bugünkü seviyesine gelmesindeki katkılarına da işaret eden Prof. Dr. Hee Soo Lee, Türkiye'nin ayrıca Güney Kore'ye İslam dininin tohumlarını da ektiğini vurguladı.
İki gün sürecek Türkiye Mezunları Forumu'nun ilk gününde "Teknolojik Dönüşüm ve Kalıcı Değerler", "Küresel Ekonomi ve Yeni Trendler", "Sağlıkta Fırsat Eşitliği", "Küresel Belirsizliklerin Eşiğinde Dünyamızın Geleceği" başlıklarında paneller düzenlenecek.
Forum, Türkiye Mezun Ödülleri programı ile sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.