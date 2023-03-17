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YSK'nin seyyar sandık kararı Resmi Gazete'de

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa bir yakını aracılığıyla 20 Mart-2 Nisan arasında başvuracak.

İsmet Karakaş, Serdar Açıl  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
YSK'nin seyyar sandık kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde "seyyar sandık" kurulması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak. Başvurular, askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi saat 08.00 ile 2 Nisan 2023 Pazar saat 17.00 arasında yapılacak.

Bu başvuruda, "seyyar sandık kurulu talep formu" ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmen ile Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaat halinde yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmeler seyyar sandıklara kaydolamayacak.

Görme veya işitme engeli bulunan seçmeler sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecek, bir sandıkta azami 25 seçmen oy verecek.

İlce seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturma ve yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan 2023 Pazartesi itibarıyla başlanacak.

Sandık kurulu başkanı görme engellilere şablondan oy kullanmayı hatırlatacak

YSK'nin sandık kurullarının oluşumuna ilişkin kararında, sandık kurulu başkanlarının görme engelli seçmenlere, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanacak şablon ile oy kullanabileceğini hatırlatması hüküm altına alındı.

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

Öte yandan, YSK'nin, Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelgesi ile İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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