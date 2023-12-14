Dolar
29.02
Euro
31.64
Altın
2,035.07
ETH/USDT
2,271.90
BTC/USDT
42,887.00
BIST 100
7,529.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Gündem

YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Abdullah Sarica  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı
Türkiye ve dünya gündemi
Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile bir araya geldi
Bakan Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Benzer haberler

YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı

YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı

Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi

Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci yarın saat 17.00'de bitiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet