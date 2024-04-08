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YSK, CHP'nin Hatay'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay'da oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti.

Oğuzhan Sarı  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
YSK, CHP'nin Hatay'da seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti

Ankara

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul, bugünkü toplantısında, Hatay'da büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.

Buna göre AK Parti'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi, Nevşehir'de oyların yeniden sayılması talebi Kurul tarafından reddedildi. Kurul, AK Parti'nin Bitlis'in Tatvan, Isparta'nın Yalvaç, Aydın'ın Koçarlı, Kırklareli'nin Üsküp ilçelerinde oyların yeniden sayılması talebini de reddetti.

CHP'nin, Hatay'da oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimlerin yenilenmesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde oyların yeniden sayılması, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde seçimlerin yenilenme talebini de görüşen Kurul, bu talepleri de reddetti.

MHP'nin Kırşehir'in Mucur ve Çorum'un Bayat ilçelerinde oyların yeniden sayımı ve Siirt'in Baykan ilçesindeki talebi Kurul tarafından reddedildi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seçimin iptali ve Iğdır'ın Aralık ilçesinde oyların yeniden sayılması, geçersiz oyların sayılması ve seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti.

DEM Parti'nin Ağrı'nın Hamur ilçesinde oyların yeniden sayılması talebi de Kurul tarafından reddedildi.

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