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YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay'ın Samandağ, Samsun'un Bafra ve Antalya'nın Döşemealtı ile Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayımı ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Abdullah Sarica  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Ankara

YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı, saat 14.30'da başladı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda, CHP ve AK Parti'nin bazı ilçelerdeki itirazları ele alındı.

Alınan bilgiye göre, CHP'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinde oy pusulalarının yeniden sayımı ve Samsun'un Bafra ilçesinde seçimin yenilenmesi talepleri kurul tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti'nin de Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerinin reddi kararlaştırıldı.

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