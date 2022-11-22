YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında yaralanan anne ve bebeğinin sağlığı iyiye gidiyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, YPG/PKK'nın dün Karkamış'a düzenlediği terör saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü PYD/PKK'nın Karkamış ilçemize yaptığı saldırı sonucu yaralanan Büşra Karataş kardeşimiz ve karnındaki bebeğinin durumu iyiye gidiyor çok şükür. Rabbim ailesine bağışlasın, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış ilçe merkezine yapılan havan-roketli terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan nedeniyle yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.