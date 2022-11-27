Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,212.60
BTC/USDT
16,556.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

YPG/PKK'lı teröristlerin hedefi olan okullarda terörün izleri siliniyor

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli-havanlı saldırısında hasar gören lise ve ilkokulda terörün izleri siliniyor.

Mehmet Akif Parlak, Okan Coşkun   | 27.11.2022
YPG/PKK'lı teröristlerin hedefi olan okullarda terörün izleri siliniyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Karkamış ilçesinde 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi olan ve hasar oluşan Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kocatepe İlkokulu onarılıyor.

İşçiler, okulun duvarlarında şarapnel parçalarının bıraktığı izleri boya ve badanayla sildi, kırılan cam, pencere ve kapılar sökülerek yerine yenileri takıldı.

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği Kocatepe İlkokulu'nun hemen yanından geçen ve roketin isabet ettiği yol ise ekipler tarafından mucur dökülerek düzenlendi.

İlçede eğitim öğretime ara verilen okulların 30 Kasım Çarşamba günü kapılarını öğrencilere tekrar açması planlanıyor.

"Okulumuza devam etmek istiyoruz"

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kevser Yolagitmez, AA muhabirine, okullarının roketli saldırıya uğradığını hatırlattı.

İlçeye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'a çok üzüldüklerini belirten Yolagitmez, şunları kaydetti:

"Küçük arkadaşımız da hiç suçu olmadığı halde şehit düştü. O gitti ama ailesi çok üzülüyor. Okulumuza devam etmek istiyoruz ve böyle bir şeyin bir daha olmasını istemiyoruz. Okulumuz onarılıyor, pencereleri takılıyor. Okulumuza tekrardan devam etmek istiyoruz. Bir hafta içerisinde boya badana yapıldı, pencereler takıldı. İnşallah okulumuza tekrar devam edeceğiz."

"Okulumuzu ve arkadaşlarımızı özledik"

Öğrenci İsmail Kılıç ise okula gitmeyi çok özlediğini ifade etti.

Okulunu çok sevdiğini belirten Kılıç, "Bomba düşen yeri onardılar. Okulun içerisini yapıyorlar, kapı pencereleri takılıyor. Okulumuzu ve sınıf arkadaşlarımızı özledik. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz." dedi.

Velilerden Necip Deniz de ilkokula giden çocuğunun sürekli okulunu sorduğunu söyledi.

Okulların onarıldığını belirten Deniz, "Allah devlete zeval veremesin. İnşallah çarşamba günü çocuklarımız okula başlayacak. En kısa zamanda bu olayların bitmesini istiyoruz. Çok tedirginiz. İnşallah her şey daha iyi olur. Askerimizden ve devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım Pazartesi günü roketli-havanlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı

Benzer haberler

YPG/PKK'lı teröristlerin hedefi olan okullarda terörün izleri siliniyor

YPG/PKK'lı teröristlerin hedefi olan okullarda terörün izleri siliniyor

YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi

Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi
Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek

Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek
YPG/PKK'lı teröristlerin harabeye çevirdiği evine ilk kez girdi

YPG/PKK'lı teröristlerin harabeye çevirdiği evine ilk kez girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet