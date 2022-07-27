Dolar
17.93
Euro
18.16
Altın
1,715.53
ETH/USDT
1,493.60
BTC/USDT
21,424.00
BIST 100
2,548.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtçu için Ankara Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat ilçesini, ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği terör saldırılarında liman olarak kullanmaya devam ediyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 27.07.2022
YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Ankara

Tel Rıfat'ı terör yuvasına dönüştüren YPG/PKK, ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki güvenli bölgelere tehdidini sürdürüyor.

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor.

ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen ilçeden çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasındaki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Teröristler söz konusu saldırılarında Tel Rıfat ilçe merkeziyle Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.

Briket evlere de saldırdılar

Tel Rıfat ve cephe hatlarını tünel ağlarıyla saran teröristler, son dönemde Azez ve Mare'deki muhaliflerin cephe hatlarına sızma girişiminde bulunuyor.

Mare'deki cephe hattına dün ve önceki gün saldırı girişiminde bulunan teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile çatışarak ağır kayıplar verdi.

Teröristlerin, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine 25 Temmuz'da düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetmişti.

YPG/PKK'lı teröristler, 24 Temmuz'da da Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirmişti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı.

Kazdığı tünelleri saldırılarında kullanıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmaları başlattı.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta kazdıkları tünelleri hava saldırılarından korunmak ve cephedeki mevzilerine silah taşımak için de kullanırken, tünelin muhtelif giriş-çıkış noktalarından muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenleyebiliyor.

YPG/PKK, 2016'da Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmalar gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacak
Bakırköy Belediyesinde işten çıkarmalar protesto edildi
MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır
İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Bakan Kurum: En büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız

Benzer haberler

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

İdlibli Meclavi, internetten öğrendiği dekoratif saksı üretimiyle ailesini geçindiriyor

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı

İdlib'de çadırlarda 40 derece sıcaklıkta yaşam savaşı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet