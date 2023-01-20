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YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü.

Cebrail Caymaz, İbrahim Özcan   | 20.01.2023
YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

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