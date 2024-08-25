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Yozgat'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Davut Bozukluhan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Yozgat'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kayseri

Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki Arven Lina Balkaya, sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Balkaya (62), oğlu Hakan Balkaya (31) ve gelini Fatma Balkaya (24) ile torunu Arven Lina'nın cenazeleri, yakınları tarafından hastane morglarından alınarak Kayseri'nin Felahiye ilçesine getirildi.

İlçe Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler, toprağa verildi.

Bazı aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı cenaze namazına, ölenlerin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Hakan Balkaya idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Balkaya ile aynı araçtaki Fatma ve Ramazan Balkaya yaşamını yitirmiş, 1 yaşındaki Arven Lina Balkaya ile 2 kişi de yaralanmıştı.

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