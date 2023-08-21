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Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ömer Ertuğrul  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

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