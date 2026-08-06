Yozgat'ta orman gözcüleri yangınlara karşı 7 gün 24 saat nöbette

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla yangın riskine karşı tedbirlerini artıran Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, 2 yangın gözetleme kulesi ve kara ekipleriyle 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla vardiya değişimi için yaklaşık 1850 metre rakımlı Nusret ve Çatkara yangın gözetleme kulelerine çıkan görevliler, kilometrelerce uzanan ormanlık alanda en küçük dumanı dahi fark edebilmek için çevreyi dürbünle aralıksız tarıyor.

[1/24] Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 108 bin hektarlık ormanlık alan, yangın gözetleme kulelerindeki görevliler ve kara ekiplerince gece gündüz demeden aralıksız gözetleniyor. [2/24] Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla yangın riskine karşı tedbirlerini artıran Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, 2 yangın gözetleme kulesi ve kara ekipleriyle 7 gün 24 saat görev yapıyor. [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24] × [1/24] Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 108 bin hektarlık ormanlık alan, yangın gözetleme kulelerindeki görevliler ve kara ekiplerince gece gündüz demeden aralıksız gözetleniyor. [2/24] Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla yangın riskine karşı tedbirlerini artıran Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, 2 yangın gözetleme kulesi ve kara ekipleriyle 7 gün 24 saat görev yapıyor. [3/24] [4/24] [5/24] [6/24] [7/24] [8/24] [9/24] [10/24] [11/24] [12/24] [13/24] [14/24] [15/24] [16/24] [17/24] [18/24] [19/24] [20/24] [21/24] [22/24] [23/24] [24/24]

Merkezle sürekli irtibatta bulunan kule görevlileri, belirli aralıklarla telsizle durum bildirimi yapıyor.

Olası bir dumanı fark ettiklerinde ise koordinatı belirleyerek bilgiyi sahadaki ekiplere iletiyor.

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"Yer ekiplerimiz 7 gün 24 saat devriyede"

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü İbrahim Korkmaz, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 108 bin hektar orman varlığı bulunduğunu, özellikle sarıçam ormanlarının bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yangınlarla mücadelede yaz aylarında alınan tedbirlerin artırıldığını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarında en önemli konulardan birisi yangınların erken tespit edilmesi ve en kısa sürede müdahale edilmesidir. Bu kapsamda bölgemizde bulunan 2 yangın gözetleme kulemizle ormanlarımızı sürekli 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak gözlem altında tutmaktayız. Yer ekiplerimiz aynı şekilde 7 gün 24 saat devriye atmakta. Ayrıca orman yollarının bakımları yapılmakta. Orman yangınlarına daha hızlı müdahale edebilmek için yeni yollar açıyoruz. Bu kapsamda tüm çalışmalarımız devam ediyor."

Vatandaşlardan özellikle sıcak ve kurak günlerde daha dikkatli olmalarını isteyen Korkmaz, yangın ya da duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya orman teşkilatına bilgi verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Gözümüzü kırpmadan yeşil vatanımızı korumak için nöbet tutuyoruz"

Yaklaşık 2 yıldır 1850 metre rakımlı Nusret Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Mustafa Şahiner de yangınla mücadelede zamanında müdahalenin önemli olduğuna işaret etti.

Gözetleme kulesinde çalışmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Şahiner, "Burada 7 gün 24 saat esasına göre gözümüzü kırpmadan yeşil vatanımızı korumak için nöbet tutuyoruz. Ormanlarımız bizim sadece yeşil alanlarımız değil bu ülkenin akciğerleri. Geleceğimiz ve bize emanet edilmiş en büyük mirasımız. Biz de bu mirası korumak için buradayız." dedi.

Şahiner, en küçük dumanın bile kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Duman yükseldiği an o yangını ilk gören biz oluyoruz. Dumanı fark ettiğimiz o ilk saniyede hemen koordinatları belirleyip sahada hazır bekleyen ekiplerimize telsizle bilgi verip sevkiyatlarını sağlıyoruz. Çünkü yangınla mücadelede ilk müdahalenin ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler buradan doğru ve hızlı bilgiyi ne kadar çabuk aktarırsak, kahraman orman işçisi arkadaşlarımız da alevlerin büyümesini o kadar hızlı engelliyor. Gece gündüz yaz sıcaklarında bu zirvede tek bir amacımız var. Yeşil vatanın tek bir ağacına dahi zarar gelmesin."

Ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şahiner, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.