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Yozgat Bozok Üniversitesi "su hasadı" ile kuraklığa karşı tedbir alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yaz aylarında kuraklığın etkisini en aza indirmek amacıyla oluşturulan havuz ve suni göletler "su hasadı" ile dolduruluyor.

Ömer Ertuğrul  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Yozgat Bozok Üniversitesi "su hasadı" ile kuraklığa karşı tedbir alıyor Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, yaz mevsiminde sulamada kullanmak amacıyla kar ve yağmur sularını, yerleşkede en küçüğü 2 bin 500, en büyüğü 6 bin metreküp kapasiteli 5 küçük havuz ve suni gölette topluyor.

Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, yağmur ve kar sularını yerleşkedeki alanlarda topladıklarını söyledi.

İç Anadolu'nun merkezindeki Yozgat'ta kuraklığın zaman zaman etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yıl mart ve nisanda mevsim normallerinde yağış alındığını belirtti.

Yağışlı dönemi verimli şekilde değerlendirmenin önemine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyada 'water harvest' dediğimiz bir kavram gelişti, Türkçesi su toplama, su hasadı. Suyu bir yerlerde biriktirmemiz lazım. Yüzey akışıyla gelen yağmur ve eriyen kar sularının toplandığı alanları çoğaltmamız lazım. Eğimli arazilerde daha küçük karıklar (ark), hendekler, orman alanlarında çukurlar bile açılarak su toplama yapıları oluşturmamız gerekir. Binalarımızın çatılarından ve asfalttan akan suların mutlaka bir yerlerde toplanması lazım."

"Mutlaka tedbirlerimizi almamız lazım"

Yılmaz, bu amaçla yerleşkede yaptıkları gölet ve havuzlarda toplanan suların yaz aylarında fidan, ağaç ve çimlerin sulanmasında kullanıldığını dile getirerek, "Su fakiri bir ülkeyiz. Dünyada küresel ısınmanın etkileri devam ediyor, edecektir. Mutlaka tedbirlerimizi almamız lazım. Yer altı sularını zenginleştirebiliriz, toprak üstünde bunu bitkilerle buluşturabiliriz. Yağışlar az diyoruz ama yağdığı zaman da o suyu boşa akıtmamamız, bir yerlerde değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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