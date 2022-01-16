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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsü tıra çarptıktan sonra devrildi
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Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Serhat Zafer, Faruk Kara   | 16.01.2022
Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Faruk Kara/AA

Sivas

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ED 9997 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.​​​​​​​


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