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Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Miraç Kaya, Mustafa Yılmaz   | 24.10.2021
Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Miraç Kaya - Anadolu Ajansı

Bursa

Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü. 

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. 

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