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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Gündem

YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kurul üyeliğine fazladan bir atama yapılmasının söz konusu olmadığını, internet sitesindeki değişikliğin, isim güncellemesinin gecikmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 04.01.2023
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan, YÖK üyeliklerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, YÖK üyeliği görev süresi daha önce dolan veya istifa eden Kurul üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Metin Kıratlı, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Necip Camuşcu, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir'in yerine 24 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Arif Bilgin'in atandığı hatırlatıldı.

YÖK'ün açıklamasında, "İddia edildiği üzere Yükseköğretim Kurulu üyeliğine fazladan bir atama yapılması söz konusu değildir. Kurulumuz internet sitesindeki değişiklik, isim güncellemesinin gecikmesinden kaynaklanmıştır." denildi.

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