YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şunu unutmayın ki içinde bulunduğumuz çağda öğrenme hiçbir zaman sona ermiyor. Bilginin hızla yenilendiği, teknolojinin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir dönemde kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor." dedi.

YÖK Başkanı Özvar: İçinde bulunduğumuz çağda öğrenme hiçbir zaman sona ermiyor YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şunu unutmayın ki içinde bulunduğumuz çağda öğrenme hiçbir zaman sona ermiyor. Bilginin hızla yenilendiği, teknolojinin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir dönemde kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2026 mezuniyet töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'un tarih boyunca ilmin, kültürün, sanatın ve medeniyetin merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İstanbul'a kimliğini kazandıran en önemli şahsiyetlerin başında Fatih Sultan Mehmet Han'ın geldiğini ifade eden Özvar, "Fatih, yalnızca bir cihan hükümdarı değil, ilme, eğitime ve düşünceye verdiği önemle de tarihe yön veren müstesna bir devlet adamıdır. İstanbul'un fethinden hemen sonra şehri bir ilim ve medeniyet merkezi haline getirme vizyonu, bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Adını bünyesine büyük bir tarihi şahsiyetten alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de vakıf medeniyetimizin köklü değerlerini çağdaş yükseköğretim anlayışıyla buluşturan kıymetli üniversitelerimizden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Özvar, üniversitenin kurulduğu günden bu yana eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında ortaya koyduğu çalışmalarla yükseköğretim sistemine müstesna hizmetler sunmaya devam ettiğini söyledi.

Mezunların bugün yaşadıkları günün yıllar süren emek, gayret ve fedakarlıkların sonucu olduğunu belirten Özvar, üniversite eğitimi boyunca edinilen bilgi ve tecrübelerin hayat yolculuğu için önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getirdi.

Özvar, "Şunu unutmayın ki içinde bulunduğumuz çağda öğrenme hiçbir zaman sona ermiyor. Bilginin hızla yenilendiği, teknolojinin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir dönemde kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Mesleğiniz ne olursa olsun yeni bilgi ve beceriler edinmeye, değişime uyum sağlamaya, dünyayı takip etmeye ve ufkunuzu genişletmeye devam etmelisiniz. Başarı yalnızca üniversiteden alınan bir diplomayla değil, öğrenmeye duyulan merakın ve gelişme arzusunun hayat boyu sürdürülmesiyle ancak mümkündür." diye konuştu.

Mezunlardan yalnızca kendi kariyerleri için değil, ülkenin geleceği ve insanlığın ortak sorunları için de sorumluluk almalarını isteyen Özvar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaşadığınız şehre, ülkenize ve dünyaya karşı sorumluluk hisseden, adalet, hakkaniyet ve vicdan duygusunu daima koruyan bireyler olarak hareket etmeniz büyük önem taşımaktadır. Bu belki bizim hayat felsefemiz olmak durumundadır. Ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh ve daha rekabetçi bir ülke haline gelmesinde sizlerin bilgi, yetenek ve çalışmalarının önemli katkılar sağlayacağına canıgönülden inanıyorum. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olarak ilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta, kültürde ve sosyal hayatta üreteceğiniz her değer, Türkiye'nin geleceğine yapılmış güçlü bir yatırım olacaktır."

Özvar, öğrencilerin başarısında ailelerin büyük emeği bulunduğunu belirterek, akademisyenlere ve üniversite çalışanlarına da teşekkür etti.

"Çağın ihtiyaçlarını gözeterek eğitim programlarımızı sürdürüyoruz"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise üniversitenin bugün yaklaşık 8 bin öğrencisi, yüzlerce akademisyeni, araştırma merkezleri, uluslararası öğrencileri ve 14 bini aşan mezun ağıyla ülkenin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Şimşek, çağın yapay zekadan veri ilmine, siber güvenlikten ileri teknoloji üretimine kadar birçok alanda hızlı bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Bu dönüşüme yön verecek insan kaynağını yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şimşek, "Hem Yükseköğretim Kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın dönemin bilimsel birikimini destekleyen vizyonundan aldığımız ilhamla, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri teşvik eden vizyonundan aldığımız ilhamla eğitim programlarımızı ve akademik gelişimimizi çağın ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz." dedi.

FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal da mezunların üniversitede aldıkları eğitim ile ailelerinden ve öğretmenlerinden aldıkları değerlerin birlikte geleceklerini şekillendireceğini belirtti.

Mezunların farklı alanlarda görev alacağını dile getiren Uysal, "Mezun olduktan sonra bazılarınız biliyoruz ki özel sektörde ticaretle uğraşacak, özel sektörde çalışacak. Bazılarınız diğer insanların hizmetinde olacak, toplumsal problemlerle ilgilenecek, sivil toplum kuruluşlarında ve devlette çalışacak." diye konuştu.

Uysal, asıl önemli olan şeyin ise insanlara faydalarının dokunması olduğunu ifade etti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Mahmut Selim Özvar, diplomasını babası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

Özvar, daha sonra bölüm birincisine de ödülünü takdim etti ve mezunlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören, mezunlara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.