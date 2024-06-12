Dolar
32.31
Euro
35.05
Altın
2,326.69
ETH/USDT
3,626.00
BTC/USDT
69,729.00
BIST 100
10,205.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor
logo
Gündem

YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E'nin (23) sınavın yapıldığı okul koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

Isparta

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol edip tuvalete gittiği, yaklaşık 12 dakika sonra tuvaletten çıkıp tekrar tuvalete girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyen M.E.E.'nin şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

M.E.E'nin ifadesi alınmak üzerine emniyete götürülme anı da kameralarca kaydedildi.

Olay

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E., ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de plankton patlaması denizin rengini değiştirdi
YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak Valisi Atay: Habur Sınır Kapısı'nda 3 milyar 916 milyon 744 bin 90 lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konuldu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 başladı

YKS'de yapay zeka ile kopyayı "tıp fakültesini kazanmak" için çekmiş

YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek

YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
Yapay zeka sporda imkanları artıracak

Yapay zeka sporda imkanları artıracak
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu

Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet