YKS'de ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi tıp okumayı düşünüyor

Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 YKS'de öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve bilimle teknolojiye yön verecek, üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen​​​​​​​ TÜBİTAK Fen Lisesinin ilk mezunlarından Aslıhan Buğa da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 6'ncısı, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal alanında ise Türkiye 19'uncusu oldu.

Buğa, Yabancı Dil Testi'nde de Türkiye 87'ncisi oldu.

Mezun olduktan sonra Balıkesir'e ailesinin yanına dönen Buğa, tıp eğitimi almayı planlıyor.

Buğa, AA muhabirine, bilim olimpiyatlarında Avrupa Kızlar kategorisinde gümüş madalya sahibi olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara katıldığı için YKS hazırlığına biraz geç başladığını belirten Buğa, şöyle konuştu:

"Buna rağmen okulum çok fazla destek oldu. Bu konuda bütün imkanları sundular. Özellikle arkadaşlarım da hem akademik hem de sosyal manada bana çok destek oldular. Bir de üst dönemimiz olmadığı için arkadaşlar arasında götürerek ilerledik. Hocalarımız bütün desteklerini bizden eksik etmediler. Okul saatleri harici de okula gelip bizim sorularımız varsa çözdüler. Konu anlatımı yaptılar. Birebir ilgilendiler. Yani bu konuda gerçekten de ilgiyi eksik bırakmadılar. Sayın okul müdürümüz de bizimle hususi olarak ilgilendi. Sürekli motivasyon verdi ve motive etmeye çalıştı."

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bize çok fazla imkan sundu"

TYT ve AYT'de toplamda 2 yanlışı olduğunu dile getiren Buğa, şunları ifade etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız (Mehmet Fatih Kacır) bize çok fazla imkan sundu. TÜBİTAK Fen Lisesi adına özellikle okulumuza ziyaretler gerçekleştirip çözümler üretti, sorunlarımıza ve çok fazla imkan sağladılar. Lisemiz haricinde ben herhangi bir dershane ya da başka bir kurumdan destek almadım. Tamamen okulumda gördüğüm destekle bu şekilde derece elde ettim. Tıp okumayı düşünüyorum. Koç ve Medipol arasındayım. Henüz karar vermedim. Tıpta da teknolojiyle biraz daha birleştirerek bilgisayar geçmişimi de bir şekilde entegre etmek istiyorum."

Buğa, hazırlık döneminde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kaynakların çok işe yaradığını anlatarak, gelecek yıl sınava girecek olanlara sürekli deneme çözmeleri tavsiyesinde bulundu.