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Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığına getirilmesi köyünde memnuniyetle karşılandı

Önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığına getirilmesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde sevinçle karşılandı.

Selim Bostancı  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığına getirilmesi köyünde memnuniyetle karşılandı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlardan Mustafa Gül, gazetecilere, Tunç'un bakanlığa atanmasıyla büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gül, "Ulukaya köyünden bakan çıkması bizi çok sevindirdi, gururlandırdı. Memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Sadık Özkan da hükümetin bu şekilde kurulmasının kendilerini mutlu ettiğini, Tunç'un bakanlığının bekledikleri bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Bu memleketin çocuğu olarak kendisinin bakan olmasından gurur duyuyoruz. Bizim için, memleketimiz için iyi oldu." diye konuştu.

Halil Güneri, Tunç'un bakan olacağını tahmin ettiklerini ve dört gözle de bugünü beklediklerini anlattı.

Güneri, "Sayın vekilimizin bakan olması bizim için gurur verici. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Yılmaz beyin ismini söylemesiyle köylüsü olarak çok sevindik, sevinçten uyku uyuyamadık. Aynı zamanda AK Parti'nin seçimleri kazanmış olması da hem ülkemiz hem memleketimiz için bir kazanım oldu." ifadesini kullandı.

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