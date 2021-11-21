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Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor.
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Yılkı atları kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi

Ardahan'da sürü halinde dolaşan yılkı atları, kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi.

Günay Nuh   | 21.11.2021
Yılkı atları kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi Fotoğraf: Günay Nuh - Anadolu Ajansı

Ardahan

Köylülerin yazın köy işlerinde kullandığı, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı yılkı atları, beslenebilmek için kentin merkezindeki Yeni TOKİ konutları yakınlarına geldi.

Ardahan Ovası'nda sürü halinde yaşamlarını sürdüren atların çevrede yiyecek aradığını gören vatandaşlar, hayvanları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Atlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Bazı kent sakinleri ise atların sahipsiz bırakılmasına tepki gösterdi.

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