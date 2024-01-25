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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Zafer Fatih Beyaz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

Ankara

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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