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Olimpik Lyon Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştiriyor.
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
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