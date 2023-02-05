Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı
Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.
Çankırı
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.
Yarıyıl tatilinin son gününde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden Mustafa Şahin, AA muhabirine, sezon açıldığı için mutluluk duyduklarını söyledi.
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde güvenle kayak yaptıklarını anlatan Şahin, kayakseverleri Yıldıztepe'ye davet etti.
Nail Başcı da kayak merkezinden büyük keyif aldıklarını, verilen hizmetten çok memnun olduklarını kaydetti.
Selçuk Alıcı da kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini, her şeyden memnun kaldıklarını dile getirdi.
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