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Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Mersin ve Adana'da, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mustafa Ünal Uysal   | 28.12.2021
Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Mersin

Jandarma ekiplerince,23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 terör örgütü DEAŞ üyesinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri deport edildi, biri adli kontrol şartıyla salıverilirken biri de serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenlemiş, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.


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