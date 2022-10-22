Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,304.20
BTC/USDT
19,150.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli

YETEV Mütevelli Heyeti Başkan Erdoğan, "Çocuklarımızın bu teknolojilerle (metaverse) ilişki kurabiliyor olması önemli. Ama teknolojiyle kurdukları ilişkilerin, onların karakterine arz ettiği riskleri bilerek bunları kullanacağız." dedi.

Kübra Kara   | 22.10.2022
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Çekmeköy'deki Yenidoğu Eğitim Kurumlarında düzenlenen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (YETZ2022) konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, salgın sürecinde eğitimde teknolojinin okullara, sınıflara nüfuzunun sanılandan çok daha hızlı gerçekleştiğini söyledi.

Erdoğan, bu süreçte teknolojiyi iyi kullanan eğitimciler ve akademisyenlerin daha iyi sonuçlar aldığının görüldüğüne de işaret etti.

"Metaverse"e değinen Erdoğan, "Metaverse eğitime ne katacak, ne götürecek, neyi zorlaştıracak bizim için? Benim açımdan tabii ki 21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımızın bu teknolojilerle çok rahat bir şekilde ilişki kurabiliyor olması önemli. Ama her zaman olduğu gibi teknolojiyle kurdukları ilişkilerin, onların karakterine, insanlığına arz ettiği riskleri de bilerek bunları kullanacağız. Çocuklarımızı bu konuda daha uyanık, daha bilinçli hazırlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin kullanıldığı alanlarda öğrenci-öğretmen iletişiminin ve etkileşiminin nasıl korunacağı konusunun üzerinde durulması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben ümit ediyorum ki bugün bütün bu sorgulamaları sağlıklı bir şekilde, çerçeveli bir şekilde ele alırız. Sonuçta hepimiz, burada olanlar bu işin gönüllüsü oldukları için buradalar. Belli güncellemeleri yapmak istedikleri için buradalar. Ama inanıyorum ki bu yolculukta özellikle trend olduğu için bir şeyleri yapanlar değil, ama 'Ben çocuklarıma bu araçları kullanarak nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim, çocuklarımın ilgisini nasıl daha fazla çekebilirim?' diye düşünen eğitimcilerin bu araçları kullanmasından çok daha fazla verim alacağını düşünüyorum."

Bilal Erdoğan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı bir zirve geçirilmesini diledi.

"Salgın, eğitim alanında değişim başlattı"

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay da Kovid-19 salgınıyla toplumda büyük bir değişim yaşandığını, bunun en büyük etkilerinden birinin de eğitim alanında görüldüğünü belirtti.

Eğitim sürecinde metaverse konusunun mutlaka ele alınması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Yeni bir tartışma alanı olan metaverse, eğitimin hem felsefesini hem psikolojisini hem sosyolojisini hem de öğretim tasarımlarını dijital boyut ve yetkinliklerle ele almamız gerektiğini ortaya koydu." dedi.

Zirvenin temasının "metaverse ve eğitim" olarak belirlendiğini hatırlatan Oktay, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenler ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, metaverse konusunda uzman isimlerin katılımıyla panel düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanlığı Türkiye'ye devredildi
Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle ötekileştirilmek isteniyor

Benzer haberler

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Osmaniye'de gençlerle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet