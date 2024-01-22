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Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı'nın ilki başladı

Bakan Özhaseki, sanayicilerin 2026'da başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu ve karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik Eskişehir'de başlayan toplantının diğer illerde de sürdürüleceğini belirtti.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı'nın ilki başladı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, bilgilendirme ve istişare toplantısının 24 Ocak'ta da Denizli Sanayi Odası'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, toplantılarda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Türkiye Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi ve SKDM İlişkisi, Yeşil Mutabakat Eylem Planıyla Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları konularının ele alınacağı aktarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de toplantıya ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu, karbon ayak izinin hesaplanması, finansman imkanları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları özelinde Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları'mız, İklim Değişikliği Başkanlığımız ve TOBB koordinasyonunda başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odası ile başlayacak toplantılar, diğer illerimizde de devam edecek."

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