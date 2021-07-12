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Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadele eden coğrafyalarda Kurban Bayramının bereketini paylaşmak için başlattığı "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Elif Küçük   | 12.07.2021
Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı

İstanbul

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kurban organizasyonları düzenleyen Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar 180 bin hissenin üzerinde kurban kesimi gerçekleştirdi.

Bağışçılarının kurban hisselerini binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen dernek, bu yıl Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen olmak üzere toplam 14 ülkede bayram sevinci yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, kurban organizasyonlarını İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirdiklerini, kurbanları usule uygun keserek hemen dağıtımını tamamladıklarını aktardı.

Güney, kurban organizasyonları düzenlediklerini görünce kendilerine teşekkür etmek için elindeki son ekmeği bölüşmek isteyen, bir parça eti 1 yıl boyunca tüketebilmek için toz haline getiren aileler olduğuna dikkati çekerek, "Biliyoruz ki bu yıl da binlerce ihtiyaç sahibi kurban yardımlarımızı bekliyor. Her zaman yanımızda olan bağışçılarımızın desteklerine bugün de ihtiyacımız olduğunu hatırlamak isteriz. Gelin, sizler de kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırın, kurbanın maneviyatını uzak coğrafyalara taşımaya vesile olun." mesajını verdi.

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Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı