Yerel yönetimler için 6 beldede yapılan ara seçimde kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.

Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

Bağtaşı Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Bağtaşı beldesinde belediye başkanını belirlemek için 4 sandıkta 1206 seçmen oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 722 oy alan AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ kazandı.

Yapılan seçimde, CHP'nin adayı 19, Yeniden Refah Partisi'nin adayı 13 oy aldı.

YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı." ifadesini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 beldede yapılan ara seçimde, AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldenin (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke) 4'ünü AK Parti'nin kazandığını belirtti.

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre, Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94,5, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık.

Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah."