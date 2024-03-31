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Yerel yönetim adayları oylarını kullanıyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, yerel yönetim adayları sandık başına gitti.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Yerel yönetim adayları oylarını kullanıyor

Antalya

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Kepez ilçesi Dokuma Özgürlük Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Tütüncü, "1344" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, seçimlerin Antalya'ya, demokrasi kültürüne, Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.


Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Yarından itibaren 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:

"Yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek, yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Eşimle birlikte vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. 80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanyayı yürüttük. Bu kampanya kapsamında da hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi anlattık adaylar olarak. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin olacak. Onların verdiği karar başımızın, gözümüzün üstüne olacak. Onlar en iyi şekilde takdir edip, en iyi şekilde kararları vereceklerdir, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi."

Seçimden Antalya'nın, Türkiye'nin, sevginin, barışın, kardeşliğin kazançlı çıkmasını temenni eden Tütüncü, kampanya sürecinde de çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

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