Dolar
28.44
Euro
30.60
Altın
1,987.21
ETH/USDT
1,895.30
BTC/USDT
35,201.00
BIST 100
7,862.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmaların tamamlandığını belirterek, tünelin yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan, Bolu Dağı Tüneli'nin de dahil olduğu, 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişinin 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkartıldığına işaret etti.

Depreme karşı özel önlem alındı

Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti
Bakan Göktaş: (Aile ve Gençlik Bankası) Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi

Benzer haberler

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor

Türkiye, 2053'e kadar ulaşım altyapısına 168 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Brüksel'de AB yetkilileriyle görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet