Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.