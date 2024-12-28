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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Cüneyt Sevindik  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu
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