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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
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"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Başak Akbulut Yazar, Mehmet Ali Derdiyok, Hikmet Faruk Başer  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

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