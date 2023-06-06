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(FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı Samsun’daki sağanak sonrası Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde bazı yollarda su taşkını oluştu
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Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Zafer Fatih Beyaz, Serkan Kaya  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

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